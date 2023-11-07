Концерти українського гурту Пошлая Молли скасували в Польщі. Це сталося на тлі скандальних заяв соліста, який закликав поляків вчити російську мову.

Що відомо про скасування концертів Пошлая Молли в Польщі

Про це повідомила компанія Winiary Bookings з Польщі, яка займається концертами. Так, у Facebook вони заявили, що було скасовано всі п’ять концертів українського гурту, які були заплановані в Гданську, Познані, Кракові, Вроцлаві та Варшаві.

Організатори навіть вказали причину – у зв’язку із заявами, зробленими в мережі вокалістом.

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Тепер фанати повинні повернути свої квитки, щоб отримати гроші назад.

– Ми і вокаліст гурту Пошлая Молли приносимо вибачення за доставлені незручності, – додали в компанії.

Позиція вокаліста гурту Пошлая Молли

Сам же вокаліст гурту Кирило Блідий відреагував на скандал і скасування концертів у Польщі. Артист записав відео в Instagram, де заявив, що це був жарт, і що він за Україну і проти Росії, і виступає проти колонізації Польщі з боку РФ.

– Усі мої знайомі знають, що в мене абсолютно проукраїнська позиція, я адекватна і не дурна людина. Я точно не той, хто виступатиме за російський колоніалізм. Багато моїх знайомих перебуває в Україні, і я точно не бажаю їм зла, як і нікому в цьому світі. Це був невдалий жарт, але мій посил абсолютно не такий, яким міг вам здатися, сподіваюся на ваше розуміння, – заявив Блідий.

Нагадаємо, що все почалося зі скандальної заяви соліста Пошлая Молли – він порадив полякам вчити російську мову і вступити в Російську імперію. У ролику він нецензурно висловився польською мовою.

Фото: Пошлая Молли