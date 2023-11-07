Концерты украинской группы Пошлая Молли отменили в Польше. Это случилось на фоне скандальных заявлений солиста, который призвал поляков учить русский язык.

Что известно об отмене концертов Пошлая Молли в Польше

Об этом сообщила компания Winiary Bookings из Польши, которая занимается концертами. Так, в Facebook они заявили, что біло отменено все пять концертов украинской группы, которые были запланированы в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве.

Организаторы даже указали причину — в связи с заявлениями, сделанными в сети вокалистом.

Сейчас смотрят

Теперь фанаты должны вернуть свои биллеты, чтобы получить деньги назад.

— Мы и вокалист группы Пошлая Молли приносим извинения за доставленные неудобства, — добавили в компании.

Позиция вокалиста группы Пошлая Молли

Сам же вокалист группы Кирилл Бледный отреагировал на скандал и отмену концертов в Польше. Артист записал видео в Instagram, где заявил, что это была шутка, и он за Украину и против России, и выступает против колонизации Польши со стороны РФ.

— Все мои знакомые знают, что у меня абсолютно проукраинская позиция, я адекватный и не глупый человек. Я точно не тот, кто будет выступать за российский колониализм. Много моих знакомых находится в Украине, и я точно не желаю им зла, как и никому в этом мире. Это была неудачная шутка, но мой посыл абсолютно не такой, каким мог вам показаться, надеюсь на ваше понимание, — заявил Бледный.

Напомним, что все началось со скандального заявления солиста Пошлая Молли — он посоветовал полякам учить русский язык и вступить в Российскую империю. В ролике он нецензурно выразился на польском языке.

Фото: Пошлая Молли