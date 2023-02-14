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Концерт Вєрки Сердючки в Європі мало не зірвався через хворобу Данилка

14 Лютого 2023, 17:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Данилко

Перший концерт Вєрки Сердючки в турі Європою мало не зірвався. Усе через втрату голосу Андрія Данилка, який грає легендарну українську жінку на сцені.

Про це стало відомо за допомогою знімків на офіційній Instagram-сторінці Сердючки.

Так, у лютому артист тримає курс на Італію та Іспанію, де грає концерти для українців. Перед гучним виступом у Неаполі сталася непередбачена ситуація – вихід артиста на сцену був під питанням.

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– Цей концерт міг не відбутися через ларингіт, температуру та втрату голосу Андрія. Але завдяки вашій підтримці концерт відбувся, і він був дуже гарячим. Дякую Неаполю, дякую українцям, дякую організаторам, – заявили менеджери Сердючки.

На фото в Instagram артиста видно, як його лікували у номері готелю. Артист вирішив показатися без маски та кепки, що буває вкрай рідко. На нещодавньому знімку 49-річний артист без цих щоденних аксесуарів виглядає набагато молодшим.

Раніше Андрій розповів, що росіяни вважали Вєрку Сердючку російською. Коли 2007 року артист виступав на Євробаченні від України, жителі країни-агресора вважали, що це був 100% продукт РФ.

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