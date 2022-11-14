Артист Андрій Данилко розповів, чи спілкується з кимось із російських колег і чи могла б співачка Алла Пугачова зробити більше, ніж просто виїхати з РФ.

Каже, наразі не час, тому ніякого спілкування немає. Раніше були просто зустрічі, але друзів серед російських колег теж не було.

– Я жив у Києві, там з’являвся як гість, мені пропонували гроші, я працював за них. Це була робота… Але ті люди, які в той час у мене викликали довірче ставлення, вони такими і залишилися. Ті, які викликали протилежне, теж так і є. Я дуже хочу побачити, як і що після нашої перемоги вони говоритимуть, – наголосив Андрій.

Згадав Данилко і від’їзд Алли Пугачової і Максима Галкіна з РФ, проте не знає, чи могли б вони зробити щось більше для антивоєнного руху.

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– Це такі стандартні питання. Цим повинні займатися політики. Це артисти, що ви від них вимагаєте? Те, що вони зробили, сказавши своє ставлення, реакцію, вони нічого не можуть змінити. Вони наробили собі купу проблем, той же Максим, вони виїхали з країни і поки буде Путін, не зможуть туди повернуться. Їм було, що втрачати, – зазначив артист.

Каже, вони зробили максимально те, що могли зробити. Іншого від них вимагати не слід.