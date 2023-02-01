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В Кремле меня считали своей на 100%: Андрей Данилко о том, как в Верке Сердючке видели русскую артистку

1 февраля 2023, 10:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрей Данилко

Артист Андрей Данилко рассказал, как в Кремле его образ Верки Сердючки считали русским, а также вспомнил, как после Евровидения 2007 его “наказал” президент РФ Владимир Путин.

7 февраля в Сан-Рено (Италия) стартует ежегодный фестиваль песни. На нем должны показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини выступил против этой инициативы, также его поддержали некоторые чиновники.

На фоне этого Данилко поделился c журналистами итальянской газеты Corriere della Sera, считает ли он неправильным, когда смешивают культуру, в частности — музыку с политикой.

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— Тогда они должны объяснить это и Путину. Сан-Ремо было событием, которое невозможно пропустить для всех нас, советских людей, и до сих пор остается. У меня в спальне был постер Адриано Челентано. Музыка объединяет, а может разъединять, как это пытался сделать Путин, исключив Сердючку из Федерации, — говорит Андрей.

Он вспомнил, как Верка Сердючка представляла Украину на Евровидении 2007 с песней Lasha tumbai. Говорит, на тот момент в РФ его на 100% считали российским “продуктом”.

— В Кремле меня считали своей — 100% русской. Чтобы меня наказать, придумали, что бессмысленный припев Lasha tumbai означал Рашагудбай, что оскорбляло Россию. Клянусь, я не думал об этом. Теперь, когда я пою ее снова, я действительно попрощаюсь с Россией. Но это Путин заставил меня. Мои лучшие хиты написаны на русском языке, и мне противно, что Путин хочет приватизировать язык, — подытожил Данилко.

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Теги
Андрій Данилко Вєрка Сердючка Владимир Путин Россия
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