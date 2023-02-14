Первый концерт Верки Сердючки в туре по Европе чуть не сорвался. Все из-за потери голоса Андрея Данилка, который играет легендарную украинскую женщину на сцене.

Об этом стало известно с помощью снимков на официальной Instagram-странице Сердючки.

Так, в феврале артист держит курс на Италию и Испанию, где играет концерты для украинцев. Перед громким выступлением в Неаполе случилась непредвиденная ситуация — выход артиста на сцену был под вопросом.

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— Этот концерт мог не состояться из-за ларингита, температуры и потери голоса Андрея. Но благодаря вашей поддержке, концерт состоялся, и он был очень горячим. Спасибо Неаполю, спасибо украинцам, спасибо организаторам, — заявили менеджеры Сердючки.

На фото в Instagram артиста видно, как его лечили прямо в номере отеля. Артист решил показаться без маски и кепки, что бывает крайне редко. На недавнем снимке 49-летний артист без этих ежедневных аксессуаров выглядит намного моложе.

Ранее Андрей рассказал, что россияне считали Верку Сердючку русской. Когда в 2007 году артист выступал на Евровидении от Украины, жители страны-агрессора считали, что это был 100% продукт РФ.