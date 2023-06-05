Концерт Артема Пивоварова в Цюриху спробували зірвати – реакція співака

Українському співаку Артему Пивоварову спробували скасувати благодійний концерт у Цюриху (Швейцарія). Артист переніс виступ на іншу локацію.

Виконавець сказав, що цьому посприяла місцева влада та концертний майданчик Dynamo. Сталося це за день до виступу. Також вони назвали Артема прихильником ультраправої ідеології, оскільки він допомагає українським військовим.

– У нас у країні війна, і я, як свідок постійних обстрілів своєї країни, присвячую себе популяризації української культури та проведенню благодійних концертів з метою наблизити перемогу нашої країни. Як можна це назвати підтримкою ультраправої ідеології, коли ти сам противник цього? – задався питанням Артем.

Він додав, що за такою логікою зараз кожен, хто захищає нашу країну – від президента до волонтера ультраправий.

В описі до ролика Артем додав, що зазначена причина, найімовірніше, є наслідком спроб проросійськи налаштованих осіб перешкодити йому провести благодійний концерт.

Попри це, концерт у Цюриху відбудеться в заплановану дату, проте вже на іншому майданчику – Salmen.

Раніше подібна ситуація сталася з іншим українським артистом. Так, у Цюриху скасували концерт Олега Скрипки, який мав відбутися 25 червня.

Сам співак звинуватив у цьому росіян, а також розповів, що він був у посольстві Швейцарії в Києві, де йому назвали причину скасування – все через пісню Батько наш Бандера, яку Скрипка співає на своїх благодійних концертах.