Концерт Артема Пивоварова в Цюрихе попытались сорвать — реакция певца

Украинскому певцу Артему Пивоварову попытались отменить благотворительный концерт в Цюрихе (Швейцария). Артист перенес выступление на другую локацию.

Исполнитель сказал, что этому поспособствовала местная власть и концертная площадка Dynamo. Произошло это за день до выступления. Также они назвали Артема поклонником ультраправой идеологии, поскольку он помогает украинским военным.

— У нас в стране война, и я, как свидетель постоянных обстрелов своей страны, посвящаю себя популяризации украинской культуры и проведению благотворительных концертов с целью приблизить победу нашей страны. Как можно это назвать поддержкой ультраправой идеологии, когда ты сам противник этого? — задался вопросом Артем.

Он добавил, что следуя такой логике, то сейчас каждый, кто защищает нашу страну — от президента до волонтера ультраправый.

В описании к ролику Артем добавил, что указанная причина, скорее всего, является следствием попыток пророссийски настроенных лиц помешать ему провести благотворительный концерт.

Несмотря на это, концерт в Цюрихе состоится в запланированную дату, однако уже на другой площадке — Salmen.

Ранее подобная ситуация произошла с другим украинским артистом. Так, в Цюрихе отменили концерт Олега Скрипки, который должен был состоятся 25 июня.

Сам певец обвинил в этом россиян, а также рассказал, что он был в посольстве Швейцарии в Киеве, где ему назвали причину отмены — все из-за песни Батько наш Бандера, которую Скрипка поет на своих благотворительных концертах.