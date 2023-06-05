Благодійний концерт Олега Скрипки у Швейцарії скасували – артист звинуватив у цьому росіян. Український співак розкрив подробиці скандалу в Instagram.

Так, 25 червня Скрипка мав дати благодійний концерт у швейцарському Цюриху, але захід скасували – артист назвав причину, записавши відео.

– Пам’ятаєте, рік тому скасовували мої концерти в Німеччині, називаючи мене нацистом? Я думав, що за майже півтора року війни європейці порозумнішали. Абсолютно безпідставно мене звинувачують у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології. ЗМІ у Швейцарії розганяють ці фейки, що призводить до скасування концерту в Цюріху, – почав свою думку Скрипка.

Артист додав, що він був у посольстві Швейцарії в Києві, де йому назвали причину скасування – все через пісню Батько наш Бандера, яку артист співає на своїх благодійних концертах.

Скрипка запевняє, що його культурні заходи потрібні не тільки для збору коштів ЗСУ, а й щоб нагадувати світові про війну в Україні.

– Кожен наш концерт покликаний об’єднати українців і європейців, які підтримують нашу країну в найважчі часи, – заявив Олег.

Нагадаємо, що у вересні минулого року в Німеччині скасовували концерти Скрипки, звинувативши українців у фашизмі. У цьому музикант звинуватив Кремль, який вплинув на долю заходу.