Ексучасниця гурту НеАнгели Вікторія Смеюха спростувала чутки про те, що перебуває в Росії.

За її словами, з початком повномасштабної війни вона в Києві, наразі поїхала відвідати близьких. Також каже, що весь вільний час присвячує родині.

– Коментувати можна справжні речі й факти, а не безглузду фальш… Ніколи не підтримую чужий брудний піар, а тим паче в такий складний для нашої країни час, – сказала Смеюха.

Раніше з’явилася інформація, що Віка з НеАнгелів могла виїхати в РФ. Таке припущення висунув блогер Богдан Беспалов, зазначивши, що є люди, які бачили Смеюху на закритих заходах шоу-бізнесу в країні-агресорі.

Жодних підтверджень цьому не було, а ось про те, що Вікторія не в Москві, сказала і її ексколега по дуету Слава Камінська.

Варто зазначити й те, що особисто до шанувальників Смеюха не зверталася. Ба більше, вже тривалий період вона не з’являється у своєму Instagram.