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Після мовного скандалу: Камінська переклала свій хіт українською

23 Червня 2023, 14:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Слава Каминская
Джерело: Слава Камінська

Співачка Слава Камінська, яка є ексучасницею гурту НеАнгели, переклала свій хіт Slava Bogu українською мовою. Також артистка представила відео.

Співачка тривалий час думала, чи доречно зараз випускати таку веселу композицію, яка була готова ще взимку. Перемогло бажання підтримати народний дух і подарувати суспільству трохи розради у важкий період.

Слава пояснила своє рішення перекласти трек українською тим, що її часто запитують, що робити з тими, хто співає російською, а також про її ставлення до мови ворога в піснях.

– Вважайте цей трек моїм розгорнутим коментарем – якщо слухати уважно, там є все, що я хотіла б висловити на цю тему, – наголосила Камінська.

Також вона звернулася до хейтерів, порадивши їм змінити “дієту” і припинити харчуватися негативом. Вона порадила їм підтримувати одне одного і артистів, адже зараз усім однаково складно.

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Нагадаємо, раніше Слава Камінська потрапила в скандал через російську мову. В Instagram виконавиця опублікувала скриншот 10 статті Конституції України, в якій йдеться про те, що в країні державна мова – українська, але можна використовувати російську та інші мови нацменшин.

Користувачі мережі накинулися на Славу, нагадавши їй, хто розв’язав повномасштабну війну в Україні, щодня приносячи нашій країні безліч горя.

Камінська швидко в коментарях дала відсіч, заявивши, що цій мові її вчили в садочку. Також вона сказала, що спілкувалася раніше російською і продовжить це робити.

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