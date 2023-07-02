Экс-участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха опровергла слухи о том, что находится в России.

По ее словам, с началом полномасштабной войны она в Киеве, сейчас же поехала навестить близких. Также говорит, что все свободное время посвящает семье.

— Комментировать можно настоящие вещи и факты, а не бессмысленную фальшь… Никогда не поддерживаю чужой грязный пиар, а тем более в такое сложное для нашей страны время, — сказала Смеюха.

Ранее появилась информация, что Вика из НеАнгелов могла уехать в РФ. Такое предположение выдвинул блогер Богдан Беспалов, отметив, что есть люди, которые видели Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса в стране-агрессоре.

Никаких подтверждений этому не было, а вот про то, что Виктория не в Москве, сказала и ее экс-коллега по дуэту — Слава Каминская.

Стоит отметить и то, что лично к поклонникам Смеюха не обращалась. Более того, уже длительный период она не появляется в своем Instagram.