Netflix — это стриминговый сервис, который выпускает множество достойных кинофильмов и сериалов. Ленты от Netflix покоряют зрителей во всем мире своей неординарностью и захватывающим сюжетом.

Топ-10 лучших фильмов 2022 года от стримингового гиганта Netflix — далее в материале Фактов ICTV.

Дневная смена

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Фильм расскажет историю трудолюбивого отца по имени Бад Яблонский, который пытается обеспечить лучшую жизнь 8-летней дочери.

Однако его дневная работа уборщиком бассейнов лишь прикрытие. Он зарабатывает, выслеживая и убивая вампиров. Мужчина принимает заказы и тщательно готовится к каждому из них.

Однако однажды охотник перешел дорогу древнему вурдалаку, который начинает охоту за самим Бадом.

Самая счастливая девушка на свете

Главную роль в фильме заиграла украинка по происхождению Мила Кунис. В центре сюжета фильма, основанного на одноименном бестселлере американской писательницы Джессики Нолл, острая на язык жительница Нью-Йорка Энни Фанелли.

Кажется, девушка имеет все — востребованная должность в модном глянцевом журнале, впечатляющий гардероб и свадьбу мечты на горизонте.

Но когда режиссер криминального документального фильма предлагает ей рассказать свою версию шокирующего инцидента, который произошел в престижной школе, когда она была подростком, Энни вынуждена столкнуться лицом к лицу с мрачной правдой, которая грозит разрушить ее тщательно выстроенное жизни.

Премьера фильма состоится 7 октября 2022 года.

Дорога в НБА

Рассказывает историю о несправедливом увольнении баскетбольного скаута Стэнли. Стэнли Берен — штатный сотрудник баскетбольного клуба, на жизненном пути которого было множество неудач.

Герой понимает, что справиться со всем можно только, если искренне и сильно любишь свое дело. Если же влечения к баскетболу нет, то не стоит и ввязываться.

В течение длительного времени работнику не удалось найти спортсмена, который сумел бы оправдать его надежды. Однако однажды удача все же улыбается герою.

Блондинка

Основанный на бестселлере пятикратного финалиста Пулитцеровской премии Джойс Кэрол Оутс, фильм Блондинка является смелым переосмысленной личной истории самого известного в мире секс-символа Мэрилин Монро.

Фильм показывает вымышленный портрет модели, актрисы и певицы 50-х и 60-х годов, рассказанный через призму современной культуры знаменитостей.

Лента выйдет на экраны 28 сентября 2022 года.

Ножи наголо 2: Стеклянный лук

Как и в прошлом фильме, в центре фильма окажется детектив Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, Удача Лохана, Девушка с татуировкой дракона). Собственно, он будет единственным персонажем из предыдущего фильма.

На этот раз эксцентричный детектив отправится в путешествие в Грецию, где его ждет решение еще одной тайны с участием очень колоритных персонажей.

Фильм выйдет на экраны 23 декабря 2022 года.

Человек из Торонто

Комедийный боевик, снятый Патриком Хьюзом, в главных ролях — Кевин Харт, Вуди Харрельсон и Кейли Куоко.

История фильма начинается с того, что из-за непутевой ошибки онлайн-сервиса Airbnb обычный житель Нью-Йорка попадает в одну квартиру с опасным киллером по кличке Мужчина из Торонто. Именно так и завязываются главные приключения.

Убеждение

Семья Энн Эллиот находится на грани банкротства. После семи лет разлуки девушка встречает капитана Фредерика Вентворта, с которым она когда-то разорвала помолвку. Теперь бывшие влюбленные имеют шанс наладить отношения.

Это романтическая драма режиссера Кэрри Крэкнелл по сценарию Рона Басса и Алисы Виктории Уинслоу, основанная на одноименном романе Джейн Остин. В фильме сыграли Дакота Джонсон, Космо Джарвис, Никки Амука-Берд и другие.

Аполлон 10 1/2: детство космической эры

Аполлон 10 1/2: Детство космической эры рассказывает историю первой высадки на Луну летом 1969 года с двух взаимосвязанных точек зрения: астронавта и центра управления полетом и ребенка, что выросла в Хьюстоне, штат Техас, которая имеет собственные межгалактические мечты.

Чудеса

Психологический триллер, вдохновленный феноменом постящихся девушек XIX века и адаптированный по мотивам нашумевшего романа Эммы Донохью (Комната).

Фильм рассказывает историю молодой девушки, которая перестает есть, но чудом остается живой и здоровой. Английская медсестра Либ Райт приезжает в крошечную деревню, чтобы наблюдать за одиннадцатилетней Анной О’Доннелл.

Деревья мира

Руанда. 1994 год. Расцвет кровавого геноцида, во время которого погибло, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1,1 млн человек. По сюжету, четыре очень разные женщины прячутся от жандармов в подвале дома одной из героинь – и рассказывают друг другу историю своей жизни.

По словам писательницы и режиссера Аланны Браун, фильм Дерева Мира был вдохновлен различными историями женщин, скрывавшихся в 1994 году во время геноцида в Руанде.