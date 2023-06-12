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Кіно та серіали

Коли вийде Форсаж 11: дата і подробиці сюжету

12 Червня 2023, 12:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дізель

Продовження культової франшизи Форсаж 11 з’явиться в кінотеатрах аж через рік. Про це заявив актор Він Дізель, який виконує одну з головних ролей у кіновсесвіті.

Тепер офіційно стало відомо, коли вийде Форсаж 11 – це відбудеться вже 4 квітня 2025 року.

У своєму Instagram Дізель опублікував знімок із засніженої локації, де дівчина йде до вертольота.

– 4.4.2025 – коротко підписав фото актор.

Форсаж 11 – це передостанній фільм усієї франшизи. Раніше Дізель заявляв, що основний сюжет закінчиться вже в 10-й частині, але він продовжить розвиватися в подальших серіях.

Останні три частини будуть об’єднані однією сюжетною аркою, і закінчиться вона фіналом історії Домініка Торетто. Дізель додав, що в цій частині з’явиться повна протилежність Домініка.

Примітно, що спочатку прем’єра фільму була запланована на 2024 рік, але пізніше реліз вирішили перенести – двічі про це заявляв сам Дізель.

І якщо тепер відомо, коли вийде Форсаж 11, то про останню частину інформації не так вже й багато – це буде заключна частина трилогії, але про дату виходу поки що говорити раніше.

Форсаж 10 уже в прокаті з середини травня – для тих, хто ще не наважився сходити, компанія випустила фінальний трейлер.

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