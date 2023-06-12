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Кино и сериалы

Когда выйдет Форсаж 11: дата и подробности сюжета

12 июня 2023, 12:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дізель

Продолжение культовой франшизы Форсаж 11 появится в кинотеатрах аж через год. Об этом заявил актер Вин Дизель, который исполняет одну из главных ролей в киновселенной.

Теперь официально стало известно, когда выйдет Форсаж 11 — это состоится уже 4 апреля 2025 года.

В своем Instagram Дизель опубликовал снимок из заснеженной локации, где девушка идет к вертолету. 

— 4.4.2025 — кратко подписал фото актер.

Форсаж 11 — это предпоследний фильм всей франшизы. Ранее Дизель заявлял, что основной сюжет закончится уже в 10-й части, но он продолжит развиваться в дальнейших сериях.

Последние три части будут объединены одной сюжетной аркой, и закончится он финалом истории Доминика Торетто. Дизель добавил, что в этой части появится полная противоположность Доминика.

Примечательно, что изначально премьера фильма была запланирована на 2024 год, но позже релиз решили перенести — дважды об этом заявлял сам Дизель.

И если теперь известно, когда выйдет Форсаж 11, то о последней части информации не так уж и много — это будет заключительная часть трилогии, но о дате выхода пока говорить ранее.

Форсаж 10 уже в прокате со средины мая — для тех, кто еще не решился сходить, компания выпустила финальный трейлер.

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