З початку повномасштабної війни в нашій країні багато бізнесів стали на паузу, зокрема й різні магазини одягу, такі як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius та інші. Але чимало модниць віддають перевагу першому бренду з цього списку, а тому їх цікавить питання – коли відкриється Zara в Україні.

Раніше стало відомо, що міжнародний ритейлер одягу Inditex Group може відновити роботу восени. Тож цілком імовірно, що в Україні Zara відкриється вже найближчим часом, а саме в проміжок з 1 вересня по 31 листопада. Точної дати поки що немає, як і конкретики – чи відкриються вони взагалі.

Зазначимо, ритейлер одягу Inditex Group включає в себе такі магазини, як Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe. Усі ці магазини, крім останнього, були присутні на українському ринку до початку повномасштабного вторгнення РФ у нашу країну, тобто – до 24 лютого 2022 року.

Варто зазначити, що ще один ритейлер, а саме H&M, планував відновити роботу в Україні після Нового року, пізніше в компанії заявили, що вирішили відкласти ці плани до закінчення війни.