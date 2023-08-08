С начала полномасштабной войны в нашей стране многие бизнесы стали на паузу, в том числе и различные магазины одежды, такие как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и другие. Но немало модниц отдают предпочтение первому бренду из этого списка, а потому их интересует вопрос — когда откроется Zara в Украине.

Ранее стало известно, что международный ритейлер одежды Inditex Group может возобновить работу осенью. Поэтому вполне вероятно, что в Украине Zara откроется уже в ближайшее время, а именно в промежуток с 1 сентября по 31 ноября. Точной даты пока что нет, как и конкретики — откроются ли они вообще.

Отметим, ритейлер одежды Inditex Group включает в себя такие магазины, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe. Все эти магазины, кроме последнего, присутствовали на украинском рынке до начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, то есть — до 24 февраля 2022 года.

Стоит отметить, что еще один ритейлер, а именно H&M, планировал возобновить работу в Украине после Нового года, позже в компании заявили, что решили отложить эти планы до окончания войны.