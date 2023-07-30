Магазини Zara, Pull&Bear, Bershka та інші можуть повернутися в Україну восени

Магазини Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Uterque можуть повернутися в Україну. Міжнародний рітейлер одягу Inditex Group, який володіє цими брендами, ймовірно, восени вже відновить роботу на ринку.

Про це повідомив очільник Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин. За його словами, організація почала займатися поверненням міжнародного бізнесу в Україні. Серед них – власник великих мереж магазинів Inditex, які продають одяг.

– Компанія Inditex вже не бачить великої загрози. На наш ринок можуть повернутися вже восени, – стверджує Гаврюшин.

На його думку, коли компанія Inditex повернеться на український ринок, ймовірно, восени, тоді це матиме значне соціальне, політичне, економічне значення. Очільник УРТЦ вважає, що це стане сигналом для великих компаній, що в Україні є можливість працювати безпечно.

Іспанська компанія Inditex Group перестала працювати в Україні після повномасштабного вторгнення РФ. До 24 лютого 2022 року тут функціонувало близько 65 магазинів у восьми містах.