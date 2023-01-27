До повномасштабного вторгнення Росії в Україну одяг H&M можна було купити на офіційному сайті або в магазинах у багатьох містах країни. Однак поки що відомий бренд не обслуговує клієнтів в Україні. Як замовити H&M в Україну – читайте в матеріалі.

Зараз дивляться Як замовити H&M в Україну: способи Стиліст Анна Павленко зазначає, що найкращий спосіб купівлі одягу H&M – через додаток MyMeest. Так замовлення прийде більш-менш швидко. Однак, за її словами, здебільшого люди користуються послугами баєрів. Так, ви платите відсоток за послуги, але це набагато легше і простіше. Загалом, для самостійних замовлень MyMeest – найдієвіший спосіб для онлайн-шопінгу. Як ще можна замовити H&M Окрім цього, можна замовляти речі з H&M в Україну через послуги Нової пошти Глобал. Сервіс надає послуги міжнародної доставки і відправлень по всьому світу. До речі, за словами експерта, саме Новою поштою користуються баєри, коли відправляють речі в Україну своїм замовникам. Як замовити H&M в Україну: зручний спосіб Для того, щоб замовити одяг, потрібно насамперед завантажити на телефон додатки MyMeest та H&M . Після цього зайдіть у H&M та оберіть регіон – іншої країни. Найзручніше – Польщу. Пройдіть реєстрацію з підтвердженням електронної пошти та номером телефону. Оберіть одяг в додатку. Після цього у програмі MyMeest пройдіть повну реєстрацію та оберіть категорію Адреса отримувача. В ній вам потрібно ввести українську адресу Нової пошти. У розділі Meest адреси поставте Польщу. У додатку H&M оберіть спосіб доставки та введіть адресу складу в Польщі MyMeest. Оплатіть посилку. Після того, як вашу посилку сформують та відправлять, вам прийде на пошту повідомлення від кур'єра. В ньому буде номер, який необхідно зареєструвати у додатку MyMeest. Зробіть опис посилки (що там міститься). Оплатіть доставку в додатку і очікуйте замовлення.

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