Adele відповіла на інтимне питання – користувачі Twitter обурені

Популярна співачка Adele відповідаючи на інтимне питання, розсмішила шанувальників.

Артистка потішила своїх підписників, коли несподівано з’явилася в прямому ефірі в Instagram. Adele анонсувала свій новий сингл і відповіла на запитання шанувальників.

Однак одна підписниця відзначилася. Дівчина поставила досить інтимне питання, поцікавившись щодо “убитих” співачки.

Однак йшлося не про трупи у прямому сенсі. На жаргоні це означає, скільки статевих партнерів було у людини.

На щастя, Adele, схоже, не знала цей жаргон, і замість цього вона розгубилася і запитала: Скільки у мене трупів? Що це означає?

Справжні шанувальники не повірили, що хтось міг поставити таке питання та одразу кинулися коментувати його в Twitter.

Навіщо вони її про це запитують?

Дайте їй спокій.

Вау. У суспільстві дійсно залишилися чисті та невинні особистості. Благослови її.

Також під час прямого ефіру Adele викликала фурор у шанувальників, коли зіграла уривок з її майбутнього синглу Easy On me. Це її перша нова пісня за останні шість років.

5 жовтня Adele, яка вже давно не презентувала новий матеріал, анонсувала свіжий сингл. Відомо, що сингл називається Easy On Me, а його прем’єра відбудеться 15 жовтня. Вже давно всі знають, що Adele готує новий альбом.