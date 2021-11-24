Коли Гаррі зустрів Санту: норвезька реклама викликала бурхливу реакцію у мережі

У Норвегії поштова служба презентувала святкову рекламу під назвою Коли Гаррі зустрів Санту, яка має посиланням на фільм 1989 року Коли Гаррі зустрів Саллі. У мережі дуже бурхливо відреагували на такий ролик, більша частина коментарів була схвальними.

Рекламний ролик норвезької поштової служби Posten показує стосунки, що розвиваються між двома чоловіками протягом кількох років.

Відео випустили до 50-річчя декриміналізації гомосексуалізму у країні.

Вперше Гаррі зустрічає Санту у своїй оселі, коли той приносить подарунки.

Двоє чоловіків дивляться один на одного, перш ніж Санта зникає в димарі. У рекламі показані щорічні зустрічі пари, коли Санта приїжджає до будинку Гаррі, щоб доставити подарунки. Щороку Гаррі ретельно обирає одяг, лосьйон, щоб зустріти Санту.

Пара стає ближчою під час їх швидкоплинних щорічних зустрічей на Різдво.

Зрештою показано, як Гаррі пише Санте листа, в якому йдеться: Все, що я хочу на Різдво, – це ти.

Потім нам показують, що поштова служба тепер на свято займається доставкою подарунків, а Санта може побути зі своїм коханим. Потім видно, як двоє чоловіків цілуються.

Під відео безліч схвальних коментарів, в яких люди висловлюють свою пошану поштовій службі за такий душевний ролик.

Що пишуть користувачі мережі: