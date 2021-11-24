Когда Гарри встретил Санту: норвежская реклама вызвала бурную реакцию в сети

В Норвегии почтовая служба презентовала праздничную рекламу под названием Когда Гарри встретил Санту, которая является отсылкой к фильму 1989 года Когда Гарри встретил Салли. В сети очень бурно отреагировали на такой ролик, большая часть комментариев была похвальных.

Рекламный ролик норвежской почтовой службы Posten показывает отношения, которые развиваются между двумя мужчинами на протяжении нескольких лет.

Видео выпустили к 50-летию декриминализации гомосексуализма в стране.

Впервые Гарри встречает Санту в своем доме, когда тот приносит подарки.

Двое мужчин смотрят друг на друга, прежде чем Санта исчезает в дымоходе. В рекламе показаны ежегодные встречи пары, когда Санта приезжает в дом Гарри, чтобы доставить подарки. Каждый год Гарри тщательно выбирает одежду, лосьон, чтобы встретить Санту.

Пара становится все ближе и ближе во время их мимолетных ежегодных встреч на Рождество.

В конце концов показано, как Гарри пишет Санте письмо, в котором говорится: Все, что я хочу на Рождество, — это ты.

Затем нам показывают, что почтовая служба теперь на праздник занимается доставкой подарков, а Санта может побыть со своим возлюбленным. Затем видно, как двое мужчин целуются.

Под видео множество похвальных комментариев, в которых люди выражают свое уважение почтовой службе за такой душевный ролик.

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