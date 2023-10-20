Церква Святого Андрія Первозванного у Львові, де зняли кліп Христина Соловій і Сергій Жадан, вимагає, щоб вони його видалили.

Відповідну заяву опублікували у Facebook церкви, що кліп пропагує антихристиянські цінності, а також порушує домовленості, які були заздалегідь проговорені.

– Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу Серце, за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них із проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про який ми заздалегідь були проінформовані. Щиро вибачаємося.

Також на зв’язок вийшов отець Юрій. Він дав зрозуміти, що така вимога виникла на тлі поцілунку двох дівчат у кліпі, адже це натяк на те, що кохання є різнобічним. Якщо цей епізод виріжуть, то церква загалом не проти відео.

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– Це пряма, але символічна підтримка ЛГБТ-ідеології, гендерної ідеології. Тобто показане кохання “двох дівчат”. І ту любов, яка є лезбійською. І на цьому тлі показане кохання між чоловіком і жінкою, яке проростає, і яке уособлюють Жадан і Соловій. Я не коментуватиму події з біографії відомого і шанованого мною письменника, і шанованої мною співачки, але я маю як синкел чернецтва звернутись до громадськості і до самих виконавців, – сказав отець Юрій.

Самі артисти поки що ніяк на це не відреагували.

Раніше ми писали, що Соловій і Жадан представили пісню про кохання. Зйомки проходили у Львові, а основною локацією стала церква Святого Андрія Первозванного.