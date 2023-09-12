Український поет і музикант Сергій Жадан заінтригував фото з дівчиною, яка дуже схожа на співачку Христину Соловій.

Кадр зроблено в Чернівцях біля будинку єврейського німецькомовного поета і перекладача Пауля Целана. Що Жадан, що дівчина повернуті спиною, остання зростом, волоссям і зачіскою з бантом дуже нагадує Соловій.

– Вірші Целана найкраще читати біля будинку Целана. Целан далі бентежить і заворожує. А ви що читаєте? – написав під фото Сергій.

Не всі шанувальники вирішили відповісти на запитання поета, а тому розділилися на два табори – декого цікавить, хто біля нього на знімку.

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Хто це з бантиком?

Що за дівчинка?

Судячи зі зросту, здогадатися не складно.

Головне з ким.

Мала вогонь, – такі коментарі можна побачити під фото Жадана.

Варто зазначити, що ці здогадки мають місце бути, адже ще з травня Жадану і Соловій приписують роман. Ба більше, поет знявся в кліпі Христини, в якому вони цілувалися, а після артисти проводили спільні благодійні концерти.

Самі про свої стосунки вони нічого не говорили.