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Фото Персони

Ховатися сенсу немає: Жадан опублікував інтригуюче фото з дівчиною, схожою на Соловій

12 Вересня 2023, 12:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергій Жадан
Джерело: Сергій Жадан

Український поет і музикант Сергій Жадан заінтригував фото з дівчиною, яка дуже схожа на співачку Христину Соловій.

Кадр зроблено в Чернівцях біля будинку єврейського німецькомовного поета і перекладача Пауля Целана. Що Жадан, що дівчина повернуті спиною, остання зростом, волоссям і зачіскою з бантом дуже нагадує Соловій.

– Вірші Целана найкраще читати біля будинку Целана. Целан далі бентежить і заворожує. А ви що читаєте? – написав під фото Сергій.

Не всі шанувальники вирішили відповісти на запитання поета, а тому розділилися на два табори – декого цікавить, хто біля нього на знімку.

Зараз дивляться
  • Хто це з бантиком?
  • Що за дівчинка?
  • Судячи зі зросту, здогадатися не складно.
  • Головне з ким.
  • Мала вогонь, – такі коментарі можна побачити під фото Жадана.

Варто зазначити, що ці здогадки мають місце бути, адже ще з травня Жадану і Соловій приписують роман. Ба більше, поет знявся в кліпі Христини, в якому вони цілувалися, а після артисти проводили спільні благодійні концерти.

Самі про свої стосунки вони нічого не говорили.

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Сергій Жадан Христина Соловій
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