Український поет і музикант Сергій Жадан заінтригував фото з дівчиною, яка дуже схожа на співачку Христину Соловій.
Кадр зроблено в Чернівцях біля будинку єврейського німецькомовного поета і перекладача Пауля Целана. Що Жадан, що дівчина повернуті спиною, остання зростом, волоссям і зачіскою з бантом дуже нагадує Соловій.
– Вірші Целана найкраще читати біля будинку Целана. Целан далі бентежить і заворожує. А ви що читаєте? – написав під фото Сергій.
Не всі шанувальники вирішили відповісти на запитання поета, а тому розділилися на два табори – декого цікавить, хто біля нього на знімку.
- Хто це з бантиком?
- Що за дівчинка?
- Судячи зі зросту, здогадатися не складно.
- Головне з ким.
- Мала вогонь, – такі коментарі можна побачити під фото Жадана.
Варто зазначити, що ці здогадки мають місце бути, адже ще з травня Жадану і Соловій приписують роман. Ба більше, поет знявся в кліпі Христини, в якому вони цілувалися, а після артисти проводили спільні благодійні концерти.
Самі про свої стосунки вони нічого не говорили.