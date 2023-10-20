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Любовь между девушками: церковь, в которой Соловий и Жадан сняли клип, просит его удалить

20 октября 2023, 17:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Христина Соловій та Сергій Жадан кліп у церкві

Церковь Святого Андрея Первозванного во Львове, где сняли клип Кристина Соловий и Сергей Жадан, требует, чтобы они его удалили.

Соответствующие заявление опубликовали в Facebook церкви, что клип пропагандирует антихристианские ценности, а также нарушает договоренности, которые были заранее проговорены.

— Слава Иисусу Христу! Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа Серце, с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы. Искренне извиняемся.

Также на связь вышел отец Юрий. Он дал понять, что такое требование возникло на фоне поцелуя двух девушек в клипе, ведь это намек на то, что любовь является разносторонней. Если этот эпизод вырежут, то церква в общем не против видео.

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— Это прямая, но символическая поддержка ЛГБТ-идеологии, гендерной идеологии. То есть показана любовь “двух девушек”. И ту любовь, которая является лезбийской. И на этом фоне показана любовь между мужчиной и женщиной, которая прорастает, и которую олицетворяют Жадан и Соловий. Я не буду комментировать события из биографии известного и уважаемого мной писателя, и уважаемой мной певицы, но я должен как синкел монашества обратиться к общественности и к самим исполнителям, — сказал отец Юрий.

Сами артисты пока что никак на это не отреагировали.

Ранее мы писали, что Соловий и Жадан представили песню о любви. Съемки проходили во Львове, а основной локацией стала церковь Святого Андрея Первозванного.

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