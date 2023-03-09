9 березня – День народження великого українського поета Тараса Шевченка. Цього дня йому виповнилося б 209 років.

Творчість Кобзаря була актуальною весь час, навіть до появи незалежної України. Тепер, в умовах війни, багато його робіт стали пророчими.

Вірші поета дуже красиво звучать, і їх чудово доповнює музика як супровід.

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Топ пісень, створених на вірші Шевченка – далі в матеріалі.

Багато хто вже знайомий з піснею гурту Кому вниз – Суботів. Фронтмен гурту Андрій Середа подарував її на день народження батькові. Артисти вміло розкрили Кобзаря в короткій пісні.

Ще одна популярна пісня від гурту Фата Моргана та Олексія Керекеші – вона заснована на легендарному творі Думи мої, думи мої…

Очікувано, у цій добірці є пісня від легендарного гурту Тартак. Рядки з віршів Шевченка виконав Положинський у пісні Косар.

Гурт Мандри також успішно виконав пісню Думи мої. Лідер колективу Сергій Фоменко зізнався, що в дитинстві читав цей вірш Кобзаря під баян, але виходило дуже сумно.

Ця добірка була б неповноцінною, якби в ній не було легендарного Скрябіна. Йдеться про пісню Не однаково мені – так передати емоції точно ніхто не зможе.

Не варто забувати про сучасних музикантів – Пивоваров з Дорофєєвою виконали вірш Думи мої, думи мої під музику.

Музикант Сергій Бабкін також добре знайомий із творчістю Шевченка – він виконав Заповіт у своєму, фірмовому стилі.

Березень уже йде повним ходом – зовсім скоро прийде квітень. Середина весни підготує українцям величезну кількість свят. Наприклад, на середину місяця припадає Великдень, а на останню добу – Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.