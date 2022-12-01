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Книгу Казаріна та серіал Мама номіновано на Шевченківську премію

1 Грудня 2022, 13:32
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Книгу Казаріна та серіал Мама номіновано на Шевченківську премію

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив короткий список номінантів премії 2023 року. У списку – книга ведучого телеканалу ICTV Павла Казаріна Дикий Захід Східної Європи, а також воєнно-драматичний фільм Мама.

Книга Павла Казаріна потрапила до короткого списку номінантів у категорії публіцистика та журналістика. Книгу представило видавництво Віват.

Дикий Захід Східної Європи — це подорожні записки людини, яка залишила свій дім, аби зостатися вдома. Авторська хронологія новітньої української історії. Це спроба підсумувати все, що нас змінило, і все, що лишилося незмінним.

Зараз дивляться

Війна занурила Україну в дискусії про саму себе. Ми намагаємося розібратися, де закінчуються “вони” і де починаємося “ми”. З’ясовуємо, чи можна надурити історичну логіку, і кого підносити на п’єдестали. Дикий Захід Східної Європи — це спроба систематизувати все, про що ми сперечаємося, і все, про що встигли домовитися.

Книга Павла Казаріна

Воєнно-драматичний фільм Мама, створений Основа Фільм Продакшн на замовлення телеканалу СТБ, представлений у категорії кіномистецтво.

Сюжет воєнної драми заснований на реальних подіях і розповідає щемливу історію про Ніну Петрівну з Житомира, син якої пішов добровольцем на війну. Згодом Ніна дізнається, що її сина Віталія Швидченка взяли у полон. Мама, не роздумуючи, вирушає на пошуки власної дитини просто в тенета ворога – на тимчасово окупований Донбас.

Серіал Мама

У 2021 році серіал увійшов до основного конкурсу престижного кінофестивалю Serial Killer в Брно. Дві частини драми були представлені до показу на центральних телеканалах Польщі, Чехії, Литви та Естонії. У листопаді фільм став доступним глядачам ЄС і Великої Британії.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – державна нагорода, найвища національна творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Вона визначає переможців за категоріями: література, літературознавство і мистецтвознавство, публіцистика і журналістика, музичне мистецтво, візуальні мистецтва, кіномистецтво, театральне мистецтво.

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