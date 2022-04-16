Клопотенко: Хочемо, щоб у світі всі пили не американо, а каву по-українськи

У Львові презентували новий та оригінальний рецепт кави Ukrainiar, ідея створення якого з’явилась у студентів Національної академії СБУ. Вони хотіли започаткувати новий бренд-символ – каву по-українськи. Аби смачне задоволення у всіх асоціювалося ще й із незламним і хоробрим українським народом.

Цю ініціативу підтримали Вадим Грановський, чемпіон з приготування кави в джезві, який і розробив ідеальний рецепт цього міцного напою. А також відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, борець за автентичність і популяризацію української кухні.

– Усе для того, аби після перемоги світ знав, що ми маємо круту каву, крутий борщ і взагалі – круту культуру. Коли ти приходиш в Іспанії в кав’ярню, ти кажеш “Дайте мені, будь ласка, подвійне еспресо”. Ну і все. А тут ти кажеш “Дайте мені каву по-українськи”. І ти розумієш, що зараз воно тебе як вжарить, що ти просто не будеш спати ніколи. Бо українська нація міцна, сильна, вміє стояти за свої принципи, і тому така фраза Ukrainiar, – розповідає Євген Клопотенко.

Розроблений рецепт кави доволі простий: для того, щоб посмакувати патріотичним напоєм, треба заварити каву у джезві, замішати з подвійним еспресо та випити до дна.

– Ми популяризуємо це ось так і хочемо, щоб у світі всі пили каву: Вам американо? Ні-ні, мені по-українськи, – каже шеф-кухар.

А ще, смакуючи кавою, можна допомагати українському війську або ж купувати напій для бійців і передавати у гарячі точки нашої країни. Євген Клопотенко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну переформатував свою роботу та почав допомагати переселенцям і теробороні.

– Ти просто прокидаєшся і розумієш, що сенс уже в тому, щоб допомагати. І тепер ти вже не думаєш про всі там супермодні ресторанні штуки. Ти думаєш: ти ж все життя робив те, що годував людей. Чому ж ти не можеш робити цього зараз? Тому в Києві ми готуємо для тероборони, організували там цілий штаб, – розповідає Євген Клопотенко.

За час повномасштабної війни йому вдалося відкрити новий ресторан у Львові, де безкоштовно годують переселенців. Окрім цього, це ще й нові робочі місця для львів’ян і тих, хто через війну був змушений залишити свої домівки та переїхати. Також у планах відкриття закладу харчування в Івано-Франківську.

– За тиждень відкриваємо ще один заклад, де також будемо годувати людей. Я кожного дня прокидаюся і намагаюся зробити все, щоб моя країна, мої люди, які потребують цього найбільше, були нагодовані. Я не можу зробити все: не можу перемогти війну, не можу побудувати економіку, але те, що я можу, я роблю максимально, – зізнається Євген.

Щодня обсяги його роботи збільшуються, готуються тонни їжі. Його мета – нагодувати всіх, хто цього потребує. А ще аби харчування було здорове та збалансоване. Тому після реформи шкільного харчування мріє покращити й сухпайки українських воїнів.