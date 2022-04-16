Клопотенко: Хотим, чтобы в мире все пили не американо, а кофе по-украински

Во Львове представили новый и оригинальный рецепт кофе Ukrainiar, идея создания которого появилась у студентов Национальной академии СБУ. Они хотели положить начало новому бренд-символу – кофе по-украински. Чтобы вкусное удовольствие у всех ассоциировалось еще и со стойким и храбрым украинским народом.

Эту инициативу поддержали Вадим Грановский, чемпион по приготовлению кофе в джезве, разработавший идеальный рецепт этого крепкого напитка. А также известный шеф-повар Евгений Клопотенко, борец за подлинность и популяризацию украинской кухни.

– Все для того, чтобы после победы мир знал, что у нас есть крутой кофе, крутой борщ и вообще – крутая культура. Когда ты приходишь в Испании в кафе, ты говоришь “Дайте мне, пожалуйста, двойной эспрессо”. Ну и все. А тут говоришь “Дайте мне кофе по-украински”. И ты понимаешь, что сейчас он тебя как вжарит, что ты просто не будешь спать никогда. Потому что украинская нация крепкая, сильная, умеет стоять на своих принципах, и потому такая фраза Ukrainiar, – рассказывает Евгений Клопотенко.

Разработанный рецепт кофе довольно простой: для того, чтобы насладиться патриотическим напитком, нужно заварить кофе в джезве, замешать с двойным эспрессо и выпить до дна.

– Мы популяризируем это вот так и хотим, чтобы в мире все пили кофе: Вам американо? Нет-нет, мне по-украински, – говорит шеф-повар.

А еще, наслаждаясь кофе, можно помогать украинскому войску или же покупать напиток для бойцов и передавать в горячие точки нашей страны. Евгений Клопотенко с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину переформатировал свою работу и стал помогать переселенцам и теробороне.

– Ты просто просыпаешься и понимаешь, что смысл уже в том, чтобы помогать. И теперь ты уже не думаешь обо всех там супермодных ресторанных штуках. Ты думаешь: ты всю жизнь делал то, что кормил людей. Почему же ты не можешь этого делать сейчас. Поэтому в Киеве мы готовим для теробороны, организовали там целый штаб, – рассказывает Евгений Клопотенко.

Во время полномасштабной войны ему удалось открыть новый ресторан во Львове, где бесплатно кормят переселенцев. Кроме этого, это еще и новые рабочие места для львовян и тех, кто из-за войны был вынужден покинуть свои дома и переехать. Также в планах открытие заведения питания в Ивано-Франковске.

– Через неделю открываем еще одно заведение, где также будем кормить людей. Я каждый день просыпаюсь и стараюсь сделать все, чтобы моя страна, мои люди, нуждающиеся в этом больше всего, были накормлены. Я не могу сделать все: не могу победить войну, не могу построить экономику, но то, что я могу, я делаю максимально, – признается Евгений.

Ежедневно объемы работы увеличиваются, готовятся тонны пищи. Его цель — накормить всех, кто в этом нуждается. А еще чтобы питание было здоровым и сбалансированным. Потому после реформы школьного питания мечтает улучшить и сухпайки украинских воинов.