Німецька супермодель та акторка Клаудія Шиффер підтримала Україну. В Instagram вона оприлюднила пост, в якому закликала допомогти українським біженцям.

Також вона закликала підписників розповсюджувати інформацію, щоб усі охочі знали, як допомогти українцям, які були змушені покинути свої будинки через російську агресію.

– Моє серце розривається через незліченні родини та дітей, змушених тікати з України. Я підтримую ЮНІСЕФ та підтримую їхні зусилля – надання сім’ям доступу до їжі та води, охорони здоров’я, притулку та оцінки ситуації з біженцями в сусідніх країнах. Я закликаю вас поділитися їхнім збором коштів на ваших власних платформах, і, будь ласка, розгляньте можливість пожертвування, якщо це можливо, – написала Клаудія.

З 24 лютого в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Ось уже 22 дні наші українські міста страждають від дій російських агресорів, проте ЗСУ дають їм гідну відсіч.

За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни, популярні бренди та всесвітньо відомі люди. Серед яких Джим Керрі, Стінг, Шеннен Доерті, Бенедикт Камбербетч, Ракель Рейнс, Ілон Маск, Мік Джаггер, Пол Маккартні, Джаред Лето та багато інших.

Так, закликала зупинити війну в Україні й Анджеліна Джолі, сказавши, що без цього діти заплатять надто високу ціну.