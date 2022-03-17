Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер поддержала Украину. В Instagram она обнародовала пост, в котором призвала помочь украинским беженцам.

Также она призвала подписчиков распространять информацию, чтобы все желающие знали, как помочь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии.

— Мое сердце разрывается из-за бесчисленных семей и детей, вынужденных бежать из Украины. Я поддерживаю ЮНИСЕФ и поддерживаю их усилия — предоставление семьям доступы к еде и воде, здравоохранению, убежищу и оценке ситуации с беженцами в соседних странах. Я призываю вас поделиться их сбором средств на ваших собственных платформах, и, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования, если это возможно, — написала Клаудия.

С 24 февраля в Украине идет война, которую начала Россия. Вот уже 22 дня наши украинские города страдают от действий российских агрессоров, однако ВСУ дают им достойный отпор.

За мир в Украине выступают все цивилизованные страны, популярные бренды и всемирно известные люди. Среди которых Джим Керри, Стинг, Шеннен Доэрти, Бенедикт Камбербэтч, Ракель Рейнс, Илон Маск, Мик Джаггер, Пол Маккартни, Джаред Лето и многие другие.

Так, призвала остановить войну в Украине и Анджелина Джоли, сказав, что без этого дети заплатят слишком высокую цену.