Всемирно известный кот Степан из Харькова получил престижную награду в Каннах. Он стал лауреатом блогерской премии Influencers and Bloggers Awards 2022.

Об этом сообщается на странице Степана в Instagram.

Украинского кота номинировали на эту награду еще в апреле — само мероприятие прошло в пятизвездочном отеле Martinez. На церемонии также присутствовали известные блогеры со всего мира — посещение Influencers and Bloggers Awards 2022 стоило от €1 тыс.

На мероприятии кот Степан он был одет в сине-желтую бабочку, и его сопровождал известный блогер Khaby Lame. Сам инфлюенсер не раз призывал общественность прекратить войны в Украине, которую развязала Россия.

Еще один украинец получил награду на мероприятии — известный шеф-повар Евгений Клопотенко выиграл в номинации Food Influencer.

О том, как проходило мероприятие, Евгений поделился со своими подписчиками в Instagram.

На награду также была номинирована и украинская певица Джамала.

В этом году церемония Influencers and Bloggers Awards прошла с некоторыми изменения — во время гала-ужина проходил сбор средств для помощи Украине. Организаторы мероприятия также призвали блогеров всячески помогать нашей стране в это нелегкое время.

Еще одно популярное мероприятие во французском городке не обошлось без украинцев — президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.