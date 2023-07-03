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Кіт Герінґтон і Роуз Леслі вдруге стали батьками

3 Липня 2023, 17:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кіт Герінґтон і Роуз Леслі
Джерело: Depositphotos

Зірки Гри престолів Кіт Герінґтон і Роуз Леслі вдруге стали батьками.

Представник актора підтвердив, що у подружжя народилася донька.

– Вони раді вітати в родині маленьку дівчинку, – сказав він.

Кіт Герінґтон і Роуз Леслі познайомилися на зйомках серіалу в 2011 році. У 2016-му було офіційно підтверджено, що вони зустрічаються з 2012 року.

У 2018 році вони одружилися і через три роки у них народився син.

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Про те, що Кіт Герінґтон і Роуз Леслі чекають на другу дитину, стало відомо на початку лютого. Тоді актор зізнався, що схвильований, оскільки вдруге все відбувається швидше, ніж уперше.

Джерело
PageSix
Теги
вагітність Кіт Герінґтон
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