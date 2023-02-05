Британський актор Кіт Герінґтон та акторка Роуз Леслі чекають на другу дитину.

Радісною новиною поділився зірка Гри престолів, зазначивши, що він дуже схвильований, оскільки друге очікування малюка відбувається набагато швидше, ніж перше.

– Я наляканий. З першою дитиною ти ніби ходиш хмарами та танцюєш по полях маргариток протягом дев’яти місяців, ну, принаймні, чоловік, – сказав Герінґтон.

Кіт додав, що їхній із Роуз син ще до кінця не розуміє, що скоро стане старшим братом.

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– Він поки що не розуміє цього. Ми намагаємося підготувати його, показуємо на животик Роуз і кажемо: Мамина дитина. А він показує на свій животик і каже: Моя дитина, – сказав актор.

Нагадаємо, Кіт та Роуз познайомилися на знімальному майданчику Гри престолів. У 2018 році вони одружилися, а взимку 2021 року вперше стали батьками.