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Персоны

Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями

3 июля 2023, 17:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кіт Герінґтон і Роуз Леслі
Источник: Depositphotos

Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями.

Представитель актера подтвердил, что у супругов родилась дочь.

— Они рады приветствовать в семье маленькую девочку, — сказал он.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках сериала в 2011 году. В 2016-ом было официально подтверждено, что они встречаются с 2012 года.

В 2018 году они поженились, и через три года у них родился сын.

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О том, что Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка, стало известно в начале февраля. Тогда актер признался, что взволнован, поскольку во второй раз все происходит быстрее, нежели в первый.

Источник
PageSix
Теги
вагітність Кіт Герінґтон
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