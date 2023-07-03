Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями.

Представитель актера подтвердил, что у супругов родилась дочь.

— Они рады приветствовать в семье маленькую девочку, — сказал он.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках сериала в 2011 году. В 2016-ом было официально подтверждено, что они встречаются с 2012 года.

В 2018 году они поженились, и через три года у них родился сын.

О том, что Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка, стало известно в начале февраля. Тогда актер признался, что взволнован, поскольку во второй раз все происходит быстрее, нежели в первый.