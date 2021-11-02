Учасник українського гурту Mozgi Олексій Завгородній (Позитив) в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів, як травмувався під час гастролей.

Музичний колектив виступав у Єгипті, і вже на першому концерті Олексій дістав травму. За словами музиканта, спочатку йому здалося, що нічого серйозного.

– Ми не знали, що там тріщина. Вона сильно не боліла, тож знімок ми не робили. Подумав, що забій, оскільки палець дещо припух, – розповів Позитив.

Співак сказав, що під час другого концерту нога вже боліла, проте відпрацювати його – обов’язок артиста.

– Глядач ні в чому не винен… Як будь-який справжній суперартист, який, за моїми особистими переконаннями, повинен обов’язково виступити і не показати біль, страждання чи те, що в тебе на душі. Тому другий концерт я успішно відстрибав та виступав на повну ногу, – зазначив Олексій.

Уже після приїзду до Києва артист вирішив піти в лікарню та зробити знімок. Лікар сказав, що був перелом, який посилився – кістка на пальці розкололася.

– Тепер мені місяць доведеться кульгати. Можна не гіпсувати, оскільки це мізинець, – сказав він.

За словами Позитива, почувається він зараз нормально, проте трохи засмучений, оскільки біль присутній.

– Налаштований я на те, що все швидко загоїться. Лікар мене заспокоїв і сказав, що тижні два буде складно, а вже через місяць все має зажити. Головне – щоб зміщення не пішло далі, – наголосив музикант.

Наразі співак намагається мінімально напружувати ногу, проте ходить спокійно.

– Якби це був палець поряд, то я ходив би в гіпсі. Пощастило, що це мій маленький друг мізинець, – підсумував Олексій.

Нагадаємо, раніше Олексій Завгородній повідомив, що зламав палець у Єгипті. Артист навіть поділився знімком рентгена.

Шанувальники занепокоїлися, побачивши знімок співака, про що написали в коментарях.