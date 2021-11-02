Участник украинской группы Mozgi Алексей Завгородний (Позитив) в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал, как травмировался во время гастролей.

Музыкальный коллектив выступал в Египте, и уже на первом концерте Алексей получил травму. По словам музыканта, сперва ему показалось, что ничего серьезного.

— Мы не знали о том, что там трещина. Она не сильно болела, снимок мы не делали. Подумал, что ушиб, поскольку палец немножко опух, — рассказал Позитив.

Певец сказал, что во время второго концерта нога уже болела, однако отработать его — обязанность артиста.

— Зритель ни в чем не виноват… Как любой настоящий суперартист, который по моим личным убеждениям, должен обязательно выступить и не показать боль, страдания или то, что у тебя на душе. Поэтому второй концерт я успешно отпрыгал и выступал на полную ногу, — отметил Алексей.

Уже после приезда в Киев артист решил пойти в больницу и сделать снимок. Врач сказал, что был перелом, который усилился – кость на пальце раскололась.

— Теперь мне месяц придется хромать. Гипс можно не накладывать, это мизинец, — сказал он.

По словам Позитива, чувствует он себя сейчас нормально, однако немного расстроен, поскольку боль пока присутствует.

— Настроен я на то, что быстро заживет. Врач меня успокоил и сказал, что недели две будет сложно, а уже через месяц все должно зажить. Главное — чтобы смещение не пошло дальше, — подчеркнул музыкант.

Сейчас певец старается минимально напрягать ногу, однако ходит спокойно.

— Если бы это был палец рядом, то я бы ходил в гипсе. Повезло, что это мой маленький друг мизинец, — подытожил Алексей.

Напомним, ранее Алексей Завгородний сообщил, что сломал палец в Египте. Артист даже поделился снимком рентгена.

Поклонники обеспокоились, увидев снимок певца, о чем написали в комментариях.