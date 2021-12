KISS, Armin van Buuren та інші музиканти назвали улюблені пісні 2021 року

Видання Sky News розпитало популярних артистів про те, які хіти 2021 року їм запам’яталися найбільше.

Цікаве спостереження, що музиканти озвучили досить популярні треки, але не ті, що були проривними на стримінгах.

Саймон Ле Бон (Duran Duran)

– Wet Leg – безперечно мій артист року. Цей жіночий дует з острова Вайт, і їхній трек Chaise Longue – геніальний! Мені він просто подобається, – зазначив Саймон.

Noodles (The Offspring)

– Під час цієї пандемії було написано чудову музику. Два з наших улюблених гуртів, The Descendent та The Bronx, випустили цього року чудові нові записи. Так само вчинили і наші старі друзі NOFX із синглом (F**k Euphemism та Fish In A Gun Barrel – одна з найкращих пісень NOFX) та Джим Ліндберг із альбомом Songs from the Elkhorn Trail, – заявив Noodles.

Джин Сіммонс (KISS)

Джин Сіммонс вважає, що пісня Smoking Out The Window від Silk Sonic найкраща цього року.

– Просто найкращий запис року. Вона відправляє нас до часів, коли правив соул. Час, коли існували мелодія, цікаві джазові акорди, гармонія, – наголосив Джин Сіммонс.

Також він додав, що трек Holding Poison від гурту Foo Fighters заслуговує на увагу.

Dimitri Vegas & Like Mike

Дует діджев зазначив, що піснею року для них є ACRAZE (feat. Cherish) – Do It To It.

Джері Хортон (Papa Roach)

– Якби мені довелося обрати одну пісню цього року, то це була б DiE4u від Bring Me The Horizon. Чудове зведення, гітара веде FTW! – наголосив Джеррі.

До речі, кліп на цей трек Bring Me The Horizon знімали у Києві.

Armin van Buuren

Ді-джей зі світовим ім’ям Armin van Buuren вважає, що ми побачили у 2021 році багато гарної музики, бо через пандемію музиканти щільно засіли у студіях.

– Одна з хороших речей, які подарувала нам ця пандемія, це чудова музика. Kryder – Piece of Art – це саме те, що можна назвати витвором мистецтва, – зазначив Armin van Buuren.

Lost Frequencies

Бельгійський ді-джей Lost Frequencies також назвав свого фаворита: Guidance від Redfield. Він додав, що ще одним треком 2021 року вважає реліз Running від Anyma (feat. Meg Myers).

Eve

– Моя улюблена пісня цього року – Woman від Doja Cat, особливо зараз, коли я чекаю першу дитину. Ці слова мають сенс у тому, що я відчуваю зараз, – зазначила співачка Eve.