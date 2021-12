KISS, Armin van Buuren и другие музыканты назвали любимые песни 2021 года

Издание Sky News расспросило популярных артистов о том, какие хиты 2021 года им запомнились больше всего.

Интересное наблюдение, что музыканты озвучили довольно популярные треки, но не, те, которые были прорывными на стримингах.

Саймон Ле Бон (Duran Duran)

— Wet Leg — определенно мой артист года. Этот женский дуэт с острова Уайт, и их трек Chaise Longue — гениален! Мне он просто нравится, — отметил Саймон.

Noodles (The Offspring)

— Во время этой пандемии была написана отличная музыка. Две из наших любимых групп, The Descendent и The Bronx, выпустили в этом году отличные новые записи. Так же поступили и наши старые друзья NOFX с синглом (F ** k Euphemism и Fish In A Gun Barrel — одна из лучших песен NOFX) и Джим Линдберг с альбомом Songs from the Elkhorn Trail, — заявил Noodles.

Джин Симмонс (KISS)

Джин Симмонс считает, что песня Smoking Out The Window от Silk Sonic лучшая в этом году.

— Просто лучшая запись года. Она отправляет нас к временам, когда правила соул. Время, когда существовали мелодия, интересные джазовые аккорды, гармония, — отметил Джин Симмонс.

Также он добавил, что трек Holding Poison от группы Foo Fighters заслуживает внимания.

Dimitri Vegas & Like Mike

Дует диджев отметил, что песней года для них является ACRAZE (feat. Cherish) — Do It To It.

Джерри Хортон (Papa Roach)

— Если бы мне пришлось выбрать одну песню в этом году, это была бы DiE4u от Bring Me The Horizon. Великолепное сопоставление, гитара ведет FTW! — отметил Джерри.

Кстати, клип на этот трек Bring Me The Horizon снимали в Киеве.

Armin van Buuren

Ди-джей с мировым именем Armin van Buuren считает, что мы увидели в 2021 году много хорошей музыки, так как из-за пандемии музыканты плотно засели в студиях.

— Одна из хороших вещей, которые подарила нам эта пандемия, это замечательная музыка. Kryder — Piece of Art — это именно то, что можно назвать произведением искусства, — отметил Armin van Buuren.

Lost Frequencies

Бельгийский ди-джей Lost Frequencies также назвал своего фаворита: Guidance от Redfield. Он добавил, что еще одним треков 2021 года считает релиз Running от Anyma (feat. Meg Myers).

Eve

— Моя любимая песня в этом году — Woman от Doja Cat, особенно сейчас, когда я жду первого ребенка. Эти слова имеют смысл в том, что я чувствую прямо сейчас, — отметила певица Eve.