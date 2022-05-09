Російським артистам, які замовчують та підтримують війну в Україні, безстроково заборонили в’їзд до Латвії. До списку потрапили співак Філіп Кіркоров, гумористи Володимир Винокур, Євген Петросян та тренер із художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

Про це повідомив голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņu F. Kirkorova, V. Vinokura, T. Petrosjana un I. Viner-Usmanovas iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2022

– На підставі п. 2 ст. 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова, Вінокура, Петросяна та Вінер-Усманової до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в’їзд у країну, – написав Рінкевичс.

У небажаному списку вже є Поліна Гагаріна, Микита Міхалков, Стас Михайлов та інші діячі російської культури.

Нагадаємо, раніше Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Естонії на п’ять років. Там артист планував дати концерт у Таллінні в травні. Проте місцеві жителі відпочатку були проти його виступу.