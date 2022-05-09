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Кіркорову, Петросяну та Винокуру безстроково заборонили в’їзд до Латвії

9 Травня 2022, 16:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кіркорову, Петросяну та Винокуру безстроково заборонили в’їзд до Латвії

Російським артистам, які замовчують та підтримують війну в Україні, безстроково заборонили в’їзд до Латвії. До списку потрапили співак Філіп Кіркоров, гумористи Володимир Винокур, Євген Петросян та тренер із художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

Про це повідомив голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

– На підставі п. 2 ст. 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова, Вінокура, Петросяна та Вінер-Усманової до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в’їзд у країну, – написав Рінкевичс.

У небажаному списку вже є Поліна Гагаріна, Микита Міхалков, Стас Михайлов та інші діячі російської культури.

Нагадаємо, раніше Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Естонії на п’ять років. Там артист планував дати концерт у Таллінні в травні. Проте місцеві жителі відпочатку були проти його виступу.

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Теги
Євген Петросян, Латвія, Філіп Кіркоров
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