Российским артистам, замалчивающим и поддерживающим войну в Украине, бессрочно запретили въезд в Латвию. В список попали певец Филипп Киркоров, юмористы Владимир Винокур, Евгений Петросян и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņu F. Kirkorova, V. Vinokura, T. Petrosjana un I. Viner-Usmanovas iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2022

— На основании п. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер-Усмановой в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в страну, — написал Ринкевич.

В нежелательном списке уже есть Полина Гагарина, Никита Михалков, Стас Михайлов и другие деятели российской культуры.

Напомним, ранее Филиппу Киркорову запретили въезд в Эстонию на пять лет. Там артист планировал дать концерт в Таллине в мае. Однако горожане изначально были против его выступления.