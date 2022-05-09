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Киркорову, Петросяну и Винокуру бессрочно запретили въезд в Латвию

9 мая 2022, 16:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Киркорову, Петросяну и Винокуру бессрочно запретили въезд в Латвию

Российским артистам, замалчивающим и поддерживающим войну в Украине, бессрочно запретили въезд в Латвию. В список попали певец Филипп Киркоров, юмористы Владимир Винокур, Евгений Петросян и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

— На основании п. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер-Усмановой в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в страну, — написал Ринкевич.

В нежелательном списке уже есть Полина Гагарина, Никита Михалков, Стас Михайлов и другие деятели российской культуры.

Напомним, ранее Филиппу Киркорову запретили въезд в Эстонию на пять лет. Там артист планировал дать концерт в Таллине в мае. Однако горожане изначально были против его выступления.

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Теги
Євген Петросян, Латвия, Філіп Кіркоров
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