Популярний актор Джейсон Момоа захворів на коронавірус на зйомках другої частини фільму Аквамен, які проходять у Великій Британії.

42-річний актор отримав позитивний тест та ізолювався.

– На щастя, з Джейсоном все гаразд, і тепер він перебуває в ізоляції після позитивного тесту, – повідомило джерело The Sun.

Проте творці картини хвилюються тепер через дедлайни, оскільки хвороба актора може вибити їх із графіка.

Проте за словами джерела видання, для продюсерів насамперед важливе здоров’я знімальної команди.

– Вони сподіваються, що це буде разовий випадок, і що вони зможуть працювати разом із Джейсоном та продовжити зйомки. Усі бажають йому якнайшвидшого одужання і з нетерпінням чекають на його повернення на знімальний майданчик, – зазначив інсайдер.

Раніше Джейсон розповідав, що зйомки у другій частині йому даються складніше, оскільки він старіє.

Також актор поскаржився, що має безліч травм, зокрема тих, які він отримав на зйомках.

– Я люблю свою роботу, але трохи схвильований через вік, розумієте. Зараз я старіючий супергерой, – заявив Джейсон.