Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Дедлайни під загрозою: Аквамен Джейсон Момоа захворів на коронавірус

28 Жовтня 2021, 17:45 Євгенія Шапоренко
Дедлайни під загрозою: Аквамен Джейсон Момоа захворів на коронавірус
Джерело: Getty Images

Популярний актор Джейсон Момоа захворів на коронавірус на зйомках другої частини фільму Аквамен, які проходять у Великій Британії.

42-річний актор отримав позитивний тест та ізолювався.

– На щастя, з Джейсоном все гаразд, і тепер він перебуває в ізоляції після позитивного тесту, – повідомило джерело The Sun.

Проте творці картини хвилюються тепер через дедлайни, оскільки хвороба актора може вибити їх із графіка.

Проте за словами джерела видання, для продюсерів насамперед важливе здоров’я знімальної команди.

– Вони сподіваються, що це буде разовий випадок, і що вони зможуть працювати разом із Джейсоном та продовжити зйомки. Усі бажають йому якнайшвидшого одужання і з нетерпінням чекають на його повернення на знімальний майданчик, – зазначив інсайдер.

Раніше Джейсон розповідав, що зйомки у другій частині йому даються складніше, оскільки він старіє.

Також актор поскаржився, що має безліч травм, зокрема тих, які він отримав на зйомках.

– Я люблю свою роботу, але трохи схвильований через вік, розумієте. Зараз я старіючий супергерой, – заявив Джейсон.

Читайте також:
джерри мессингЗірку мемів Джеррі Мессінга паралізувало після Covid-19

Джерело
The Sun
Теги
Аквамен , Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка