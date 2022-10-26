Голливудская звезда Кира Найтли озвучила дневник 12-летней украинки Евы Скалецкой, написанный ею под обстрелами в Харькове. Он получил название Ты не знаешь, что такое война, и был издан всемирно известным британским издательством Bloomsbury.

Найтли, номинированная на Оскар, озвучила дневник, который уже вышел в продажу 25 октября. Аудиокнига позиционируется как трогательный и непосредственный опыт, который тронет читателей всех возрастов.

Известно, что издание книги было запущено вместе с мощной рекламной кампанией в Великобритании и Ирландии — ради этого даже взяли интервью у юной украинки.

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Дневник Евы сравнивают с дневником Анны Франк об оккупации нацистами Нидерланд с 1942 по 1944 года. Работу украинки оценили за мощное понимание того, на что похож конфликт глазами ребенка.

— Ты не знаешь, что такое война оказала на меня огромное влияние. Это невероятно важная история, которая одновременно мощная и глубоко трогательная. Для меня большая честь быть частью этой публикации, рассказывающей необычайную историю вдохновения и храбрости Евы — сказала Найтли.

Звукорежиссер Том Скипп доволен работой Киры — для Евы очень много значит участие актрисы.

Впрочем, книги о войне выпускают и наши знаменитости — Даша Астафьева, Tayanna, Roxolana, пары Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Дарья Ковтун и Евгений Хмара объединились для создания благотворительной книги Андрея Мероника — 24.02.