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Кира Найтли озвучила дневник 12-летней украинки: История, написанная под обстрелами в Харькове

26 октября 2022, 17:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кира Найтли
Источник: Getty Images

Голливудская звезда Кира Найтли озвучила дневник 12-летней украинки Евы Скалецкой, написанный ею под обстрелами в Харькове. Он получил название Ты не знаешь, что такое война, и был издан всемирно известным британским издательством Bloomsbury.

Найтли, номинированная на Оскар, озвучила дневник, который уже вышел в продажу 25 октября. Аудиокнига позиционируется как трогательный и непосредственный опыт, который тронет читателей всех возрастов.

Известно, что издание книги было запущено вместе с мощной рекламной кампанией в Великобритании и Ирландии — ради этого даже взяли интервью у юной украинки. 

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Дневник Евы сравнивают с дневником Анны Франк об оккупации нацистами Нидерланд с 1942 по 1944 года. Работу украинки оценили за мощное понимание того, на что похож конфликт глазами ребенка. 

Ты не знаешь, что такое война оказала на меня огромное влияние. Это невероятно важная история, которая одновременно мощная и глубоко трогательная. Для меня большая честь быть частью этой публикации, рассказывающей необычайную историю вдохновения и храбрости Евы — сказала Найтли.

Звукорежиссер Том Скипп доволен работой Киры — для Евы очень много значит участие актрисы.

Впрочем, книги о войне выпускают и наши знаменитости — Даша Астафьева, Tayanna, Roxolana, пары Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Дарья Ковтун и Евгений Хмара объединились для создания благотворительной книги Андрея Мероника — 24.02.

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Теги
Війна в Україні Кіра Найтлі
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