Кіану Рівз розповів про “мить блаженства” зі своєю коханою в ліжку

Канадський актор Кіану Рівз зізнався, коли він востаннє відчував справжню радість. Артист зізнався, що це було в ліжку зі своєю дівчиною Олександрою Грант.

– Це було кілька днів тому з моєю милою. Ми були в ліжку. Ми були з’єднані. Ми посміхалися, сміялися і хихикали. Почувалися чудово. Було просто дуже приємно бути разом, – додав Кіану.

Артист підігріває інтерес до себе на тлі прем’єри фільму Джон Вік 4, де він зіграв головну роль.

Актор не приховує своїх почуттів до своєї дівчини – вперше вони з’явилися разом 2019 року на показі Saint Laurent. Після цього вони дебютували на червоній доріжці як пара на LACMA Art + Film Gala.

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Утім, раніше стало відомо, що Кіану одружився 30 років тому. Це сталося під час зйомок одного з фільмів, де він зіграв повноцінне весілля зі своєю колегою Вайноною Райдер. Для створення картини запросили справжнього священника, тож зірковий шлюб можна вважати справжнім.

Нещодавно фанати створили куленепробивний костюм Джона Віка, якого зіграв Кіану Рівз. Для цього довелося робити підкладку жилетки та піджака з кевлара.