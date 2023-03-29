Киану Ривз рассказал о “миге блаженства” со своей возлюбленной в постели

Канадский актер Киану Ривз признался, когда он в последний раз испытывал настоящую радость. Артист признался, что это было в постели со своей девушкой Александрой Грант.

— Это было пару дней назад с моей милой. Мы были в постели. Мы были соединены. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Чувствовали себя прекрасно. Было просто очень приятно быть вместе, — добавил Киану.

Артист подогревает интерес к себе на фоне премьеры фильма Джон Уик 4, где он сыграл главную роль.

Актер не скрывает своих чувств к своей девушке — впервые ни появились вместе в 2019 году на показе Saint Laurent. После этого они дебютировали на красной дорожке в качестве пары на LACMA Art + Film Gala.

Сейчас смотрят

Впрочем, ранее стало известно, что Киану женился 30 лет назад. Это произошло во время съемок одного из фильмов, где он сыграл полноценную свадьбу со своей коллегой Вайноной Райдер. Для создания картины пригласили настоящего священника, поэтому звездный брак можно считать настоящим.

Недавно фанаты создали пуленепробиваемый костюм Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз. Для этого пришлось делать подкладку жилетки и пиджака из кевлара.