Американского актера Кевина Спейси суд обязал выплатить $31 млн киностудии MRC, которая снимала для Netflix телесериал Карточный домик. Такое решение было принято, поскольку актер не соблюдал условия контракта, нарушив политику компании в отношении сексуальных домогательств.

Сам ущерб составляет $29,5 млн, еще $1,2 млн – гонорары адвокатов, $235 тыс. – компенсация расходов компании MRC.

Киностудия MRC прекратила работу со Спейси еще в 2017 году, после того как члены съемочной группы сериала Карточный домик обвинили его в сексуальных домогательствах. Тогда в анонимном порядке они заявили, что актер трогал других мужчин без их согласия и позволял себе неуместные высказывания.

Кевин Спейси играл в Карточном домике одну из главных ролей, однако после обвинений компания выгнала его, убрала персонажа и отменила последний сезон, поскольку требовалось переписать сценарий.

В 2019 году MRC подала иск против актера, с целью покрыть все убытки, которые компания понесла из-за него.

Стоит отметить, что Спейси был в числе первых крупных голливудских фигур, обвиненных в сексуальных домогательствах после скандала с Харви Вайнштейном в октябре 2017 года.

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