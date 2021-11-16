Американська акторка Дакота Джонсон звинуватила режисера та сценариста Альфреда Гічкока в домаганнях до її бабусі – голлівудської зірки Тіппі Гедрен.

Дакота заявила, що покійний режисер зруйнував її кар’єру, оскільки вона не бажала із ним інтимних стосунків.

– Вона не хотіла спати з ним. Він тероризував її. При цьому його жодного разу не було притягнуто до відповідальності. Про це непросто говорити, адже це моя бабуся, – заявила Джонсон.

Акторка наголосила, що Гічкок зловживав своїм становищем, проте це неприпустимо і неправильно.

– Не можна використовувати свою силу проти тих, хто слабший… Вона завжди була чесною і могла постояти за себе, – зазначила Дакота.

Варто зазначити, що Тіппі Гедрен знялася у двох фільмах Альфреда – Птахи та Марні. Далі він планував співпрацю із нею, проте вона відмовилася. Це призвело до того, що наступні роки Тіппі нікуди не звали зніматися, оскільки прислухалися до думки Гічкока.

В одній із книг про Гічкока описується, що режисер домагався акторки, а коли та відмовляла йому, нібито нагадував їй про контрактні зобов’язання.

З 1980-х років Гендер знову почала з’являтися на телеекранах та зніматися в серіалах.

Нині бабусі акторки 91 рік.

Нагадаємо, Альфред Гічкок помер у 1980 році. Тоді режисерові було 80 років.