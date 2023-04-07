Відомий український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво повернувся до Ірпеня після поїздки в рідну Колумбію.

В Instagram-stories кулінар оприлюднив серію відео, у яких спершу розповів, що летить в Україну. Через деякий час він поділився роликом вже з дому.

В Україну Ектор приїхав разом зі своєю улюбленицею Лупітою. Каже, вона спала всю дорогу, але щойно вони наблизилися до Ірпеня, прокинулася і почала гавкати.

Зараз дивляться

– Чесно, я був у шоці… Вона так дивиться у вікно, ніби все пам’ятає… Як вона радіє. Звісно, я щасливий не менше, ніж вона, – зазначив шеф-кухар.

Також він оприлюднив вид зі свого вікна, поставивши геолокацію Ірпінь.

– Де б я не був, це найкращий краєвид із вікна, – наголосив Ектор.

Нагадаємо, у березні Ектор Хіменес-Браво полетів з України в Колумбію до своєї мами. Також там він зустрівся з усіма своїми родичами.