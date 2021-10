Американська співачка Леді Гага випустила джазовий альбом Love for Sale. Над проектом зірка працювала разом з 95-річним виконавцем Тоні Беннеттом.

Love for Sale складається з 12 кавер-версій американського джазового композитора Коула Портера.

Також в альбом увійшли треки Dream Dancing Елли Фіцджеральд, Do I Love You Френка Вілсона і I’ve Got You Under My Skin Френка Сінатри.

Робота над платівкою тривала з 2018 року. Презентація альбому відбулася на концерті у прямому ефірі.

Крім легендарних композицій Леді Гага виконала свій трек Poker Face у джазовій обробці.

Для Тоні Беннетта цей музичний альбом став останньою роботою у творчій кар’єрі. Музикант заявив, що йде зі сцени через хворобу Альцгеймера.

– Це останній альбом, який ми створимо разом, але торжество джазу і нас, як друзів по музиці, назавжди зі мною, – написала Леді Гага.

Співак був популярний ще у 1950-х роках. Згодом, у 1990 році, інтерес аудиторії до його творчості знову посилився. Його високо цінував Френк Сінатра.

У 2017 році Беннетт був удостоєний Гершвінською премією, яку вручають за внесок у розвиток популярної музики.

Варто зауважити, що Love for Sale – це друга спільна робота Леді Гаги та Тоні Беннетта. Свій перший альбом Cheek to Cheek виконавці випустили у 2014 році.

У 2015 році їхня колаборація отримала премію Греммі за Кращий традиційний вокальний поп-альбом.