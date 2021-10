Американская певица Леди Гага выпустила джазовый альбом Love for Sale. Над проектом звезда работала вместе с 95-летним исполнителем Тони Беннеттом.

Love for Sale состоит из 12 кавер-версий американского джазового композитора Коула Портера.

Также в альбом вошли треки Dream Dancing Эллы Фицджеральд, Do I Love You Фрэнка Уилсона и I’ve Got You Under My Skin Фрэнка Синатры.

Работа над пластинкой длилась с 2018 года. Презентация альбома состоялась на концерте в прямом эфире.

Кроме легендарных композиций Леди Гага исполнила свой трек Poker Face в джазовой обработке.

Для Тони Беннетта этот музыкальный альбом стал последней работой в творческой карьере. Музыкант заявил, что уходит со сцены из-за болезни Альцгеймера.

— Это последний альбом, который мы создадим вместе, но торжество джаза и нас, как друзей по музыке, навсегда со мной, — написала Леди Гага.

Певец был популярен еще в 1950-х годах. Потом, в 1990 году, интерес аудитории к его творчеству снова усилился. Его высоко ценил Фрэнк Синатра.

В 2017 году Беннетт был удостоен Гершвинской премии, которую вручают за вклад в развитие популярной музыки.

Стоит заметить, что Love for Sale — это вторая совместная работа Леди Гаги и Тони Беннетта. Свой первый альбом Cheek to Cheek исполнители выпустили в 2014 году.

В 2015 году их коллаборация получила премию Грэмми за лучший традиционный вокальный поп-альбом.